Курс доллара поднялся выше 76 рублей

В пятницу вечером рубль дешевеет по отношению к доллару и евро. Как следует из динамики торгов на Московской бирже, американская валюта снова поднялась выше 76 рублей, рост составил 1,14 рубля. В предыдущий раз эту планку доллар преодолевал 7 февраля. Курс евро приближается к 87 рублям - рост на 85 копеек.

Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер дал прогноз по диапазону рубля на ближайшие недели. Это 74,5-77,3 за доллар и 85-88 за евро, с тенденцией к нижним границам. Так же от отметил, что январские панические минимумы по рублю, когда доллар был выше 80 рублей, а евро под 91 рубль, в среднесрочной перспективе не должны повториться.