Люди с лишним весом лучше защищены от повторного заражения СОVID-19

Переболевшие коронавирусом люди с ожирением лучше защищены от будущих заражений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз израильского медицинского центра "Шиба".

Было проведено исследование, которое показало, что переболевшие коронавирусом пациенты с ожирением имели более высокий и устойчивый иммунный ответ и защиту, чем пациенты с избыточным и нормальным весом.

Так, антитела у пациентов с индексом массы тела 30 и более выше по сравнению с пациентами с индексом массы тела ниже 30. Соответственно полные люди лучше защищены от коронавируса.

А вот французские ученые ранее выяснили, что женщины, курильщики и люди, регулярно употребляющие алкоголь, чаще других теряют обоняние при COVID-19. При этом у 90 процентов участников исследования потеря вкуса и обоняния при заболевании сопровождалась и другими симптомами, а 10 процентов участников потеряли исключительно обоняние и вкус.