Матвиенко: 20 сенаторов болеют "омикроном"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании в пятницу сообщила, что ситуация по коронавирусу в верхней палате остается сложной.

"У нас 20 сенаторов болеют "омикроном", - сказала она и призвала коллег соблюдать все меры предосторожности.

Отметим, что накануне стало известно о положительном тесте на коронавирус у главы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса. Он сообщил журналистам, что работает удаленно, симптомов заболевания не ощущает.