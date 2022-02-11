Министр обороны Великобритании прибыл в Москву

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Москву с официальным визитом. Об этом сообщили в британском посольстве.

"Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл с официальным визитом в Москву, где проведет переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу", - говорится в сообщении, опубликованном в канале посольства в Telegram.

Отмечается, что глава британского оборонного ведомства также возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Накануне Москву посетила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.