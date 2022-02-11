Минздрав разрешил несовершеннолетним самим получать печатный ковид-сертификат

Несовершеннолетние россияне смогут самостоятельно получить печатный сертификат о вакцинации от COVID-19, а также медицинских противопоказаниях к прививке или перенесенном заболевании, вызванном коронавирусом. Это следует из приказа Минздрава, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

До сих пор печатный ковид-сертификат могли получить только граждане России старше 18 лет. При этом в новой редакции документа говорится, что для получения сертификата лицам, не достигшим 14 лет, нужно будет предъявить работнику МФЦ свидетельство о рождении.

Также приказом устанавливается, что если при обращении за бумажным сертификатом на основании положительного теста на наличие антител информация об этом отсутствует на портале Госуслуг, можно направить жалобу в Роспотребнадзор. Приказ вступает в силу с 21 февраля 2022 года.

Ранее Минздрав опубликовал приказ, согласно которому получить ковид-сертификат с QR-кодом по анализу на антитела граждане России смогут с 21 февраля. Для этого им необходимо сдать кровь в любой аккредитованной лаборатории на проверку наличия иммуноглобулинов G.