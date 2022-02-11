Минздрав: Врачи оказывают Жириновскому всю возможную помощь

Медики оценивают состояние здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского, ранее госпитализированного с коронавирусом, как стабильное. Об этом сообщает Минздрав РФ.

"Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь", - цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы ведомства.

Напомним, Жириновский попал в Центральную клиническую больницу с коронавирусом еще 2 февраля. Политик был инфицирован штаммом "омикрон".

Накануне в пресс-службе ЛДПР назвали преувеличенной информацию о состоянии лидера партии. Там заверили, что политик скоро вернется к полноценной работе.