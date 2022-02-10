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10.02.2022 17:58
Рубрика: Общество

ЛДПР: Жириновский скоро вернется к активной работе

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В пресс-службе ЛДПР назвали преувеличенной информацию о состоянии лидера партии и фракции Владимира Жириновского. Там заверили, что политик скоро вернется к полноценной, активной работе.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
В ЛДПР сообщили о самочувствии Жириновского

Накануне Минздрав подтвердил, что Жириновский заразился коронавирусом, у него диагностирован "омикрон", политик находится в ЦКБ со 2 февраля в стабильном состоянии. Однако появились и неофициальные сообщения о том, что лидер ЛДПР якобы подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как заявили в ЛДПР, информация источников СМИ о состоянии здоровья Жириновского "значительно преувеличена, ориентирована на сенсационный эффект".

По информации пресс-службы, политик ежедневно изучает прессу и рабочие документы, дает поручения по телефону. "Скоро он вернется к полноценной, активной работе. И мы рассчитываем, что это произойдет уже в ближайшее время", - говорится в сообщении.

При этом либерал-демократы убеждены, что внимание СМИ к Жириновскому демонстрирует его значимость в публичной политике России. Кроме того, в партии рассказали о большом количестве пожеланий выздоровления, которые присылают граждане.

Президент РФ Владимир Путин в курсе госпитализации Жириновского и желает ему скорейшего выздоровления, сообщил ранее во время общения с прессой пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Общество Здоровье Партии ЛДПР Пандемия коронавируса COVID-19

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