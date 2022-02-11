Новости

У 81% двукратно привитых "ЭпиВакКороной-Н" через полгода сохранились антитела 16:15
Нидерландская шорт-трекистка Схюлтинг завоевала золото Олимпиады 16:11
Набиуллина рассказала о раздаче дешевых кредитов 16:09
"ЭпиВакКорону-Н" испытают на детях после завершения испытаний на взрослых 16:09
Центр "Вектор": "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает аллергию 16:00
Мишустин: Новые материалы и технологии важны для снижения зависимости от импорта 15:58
Проекты новой атомной энергетики в России получат 56 млрд рублей из ФНБ 15:39
Набиуллина оценила инфляцию без повышения ключевой ставки 15:35
В Москве госпитализирован актер "Неуловимых мстителей" Геннадий Юхтин 15:26
Футболист "Динамо" Захарян рассказал об угрозах фанатов "Спартака" 15:19
Власти ФРГ заявили, что геополитическая ситуация может повлиять на запуск "Северного потока-2" 15:11
Путин обсудил с членами Совбеза отношения со странами СНГ 15:01
Медведев указал на приоритет граждан России перед мигрантами 14:56
Минобороны построило в Тюмени новый медицинский центр 14:50
Медведев: Медосвидетельствование мигрантов должно быть обязательным 14:41
Захарова: НАТО использует ситуацию на Украине для наращивания присутствия у границ РФ 14:40
Депутат Картаполов рассказал, как в 2022 году будут расти военные пенсии 14:40
Глава ДНР Пушилин допустил, что Россия поможет Донбассу в случае нападения Украины 14:38
Медведев: Экзамен по русскому языку должен быть фильтром для мигрантов 14:36
В Минздраве оценили состояние здоровья Владимира Жириновского как стабильное 14:23
Матвиенко: 20 сенаторов болеют "омикроном" 14:19
В Минпромторге оценили риск закрытия ресторанов из-за маркировки молочной продукции 14:17
Власти ДНР попросили признать Украину террористическим государством 14:15
Конькобежец Румянцев: Рекорд России - слабое утешение, не за ним ехал в Пекин 14:09
НАТО планирует усилить свое присутствие на востоке альянса из-за ситуации вокруг Украины 14:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 12-13 февраля
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 12-13 февраля
11.02.2022 15:35
Рубрика: Экономика

Набиуллина оценила инфляцию без повышения ключевой ставки

Текст: Роман Маркелов

Если бы Банк России в прошлом году не начал бы повышать ключевую ставку, то уровень инфляции в России превысил бы 10%. Об этом заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Набиуллина оценила ситуацию с инфляцией

"Появилось мнение, что повышение ключевой ставки никак не сдерживает рост цен. На самом деле, если бы мы не начали повышать ставку весной прошлого года, инфляция сегодня сложилась бы гораздо выше 10%, наша ставка это предотвратила", - сказала глава ЦБ.

Ранее в пятницу Банк России в восьмой раз подряд повысил ключевую ставку на фоне высокой инфляции, которая не прекращает снижаться. Ставка увеличена на один процентный пункт, до 9,5% годовых. Банк России увеличивает ключевую ставку уже почти год, цикл повышения ставки начался в марте 2021 года с отметки 4,25% годовых.

Инфляция в России по итогам прошлого года составила 8,4%, это шестилетний максимум. В начале февраля годовая инфляция ускорилась до 8,8%.

Экономика Макроэкономика Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Путин обсудил с членами Совбеза отношения со странами СНГ
Банк России увидел риск перегрева экономики
Песков призвал не преувеличивать тему оговорок политиков и дипломатов
Власти ДНР сообщили, что ВС Украины перебросили на Донбасс дивизион С-300
В Минздраве оценили состояние здоровья Владимира Жириновского как стабильное
Названы города, где жилье на вторичном рынке оказалось дороже новостроек
Сколько стоит лечение COVID-19