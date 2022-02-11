Набиуллина оценила инфляцию без повышения ключевой ставки

Если бы Банк России в прошлом году не начал бы повышать ключевую ставку, то уровень инфляции в России превысил бы 10%. Об этом заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Появилось мнение, что повышение ключевой ставки никак не сдерживает рост цен. На самом деле, если бы мы не начали повышать ставку весной прошлого года, инфляция сегодня сложилась бы гораздо выше 10%, наша ставка это предотвратила", - сказала глава ЦБ.

Ранее в пятницу Банк России в восьмой раз подряд повысил ключевую ставку на фоне высокой инфляции, которая не прекращает снижаться. Ставка увеличена на один процентный пункт, до 9,5% годовых. Банк России увеличивает ключевую ставку уже почти год, цикл повышения ставки начался в марте 2021 года с отметки 4,25% годовых.

Инфляция в России по итогам прошлого года составила 8,4%, это шестилетний максимум. В начале февраля годовая инфляция ускорилась до 8,8%.