Набиуллина оценила планы по легализации криптовалют

Банк России по-прежнему выступает против легализации криптовалют. Это следует из заявлений главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции.

"Довод, что легализация криптовалют позволит больше собирать налогов, мне кажется, не учитывает тот факт, что вместе с нелегальными операциями, которые, действительно, криптовалюты многие обслуживают достаточно легко, возникнут условия для ухода налогов в целом по экономике, это же тоже надо учитывать", - подчеркнула Набиуллина. Она добавила, что ЦБ долго боролся с нелегальными операциями в финансовом секторе, в банках, выводил с рынка игроков, которые были системно вовлечены в отмывание и обналичивание. "А криптовалюта по своей природе откроет новый масштабный канал для таких операций", - считает Набиуллина.

"Мы приложим все усилия для того, чтобы убедить правительство и еще более подробно рассказывать о наших аргументах. Мы видим здесь существенные риски. Я рассчитываю здесь на здравый смысл, поэтому у нас "плана Б" пока нет", - рассказала Набиуллина.

Ранее правительство опубликовало концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют. Цель регулирования, как пояснили в пресс-службе правительства, - интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему и обеспечение контроля за денежными потоками в контуре кредитных организаций. Как следует из концепции, оборот криптовалют будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов.

Банк России, с публикации доклада которого была запущена дискуссия по будущему криптовалют, выступает против регулирования. ЦБ предлагает из-за высоких рисков для финансовой системы и граждан запретить почти все операции с криптовалютами, включая и майнинг. По мнению Банка России, де-факто нужно оставить только возможность владения криптовалютами и их покупку и продажу на зарубежных платформах.