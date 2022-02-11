Набиуллина оценила ситуацию с инфляцией

Вопреки ожиданиям Банка России перелома в динамике инфляции не произошло. Об этом заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Вопреки нашим ожиданиям, перелома в динамике инфляции на сегодняшний день не произошло. Более того, ее устойчивые компоненты даже усилились", - сказала глава ЦБ. По оценке Банка России, инфляция продолжает оставаться высокой из-за расширения спроса, который продолжает опережать возможности наращивания выпуска; кроме того, быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление. "Проинфляционной остается конъюнктура мировых товарных рынков. Инфляционные ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолетних максимумах. В этих условиях баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных", - указывают в ЦБ.

Ранее в пятницу Банк России в восьмой раз подряд повысил ключевую ставку. Она увеличена на один процентный пункт, до 9,5% годовых. Повышение ставки произошло на фоне очередного ускорения годовой инфляции, которая в начале февраля составила 8,8%. По итогам 2021 года инфляция составила 8,4%, это максимум за шесть лет. По текущему прогнозу ЦБ, по итогам 2022 года инфляция составит 5-6%.