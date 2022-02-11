Набиуллина рассказала о раздаче дешевых кредитов

Условная раздача дешевых кредитов в нынешних условиях не способна поддержать российскую экономику. Об этом заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Безработица сегодня как никогда низкая, и компаниям будет сложно набрать новых работников при расширении производства. В этих условиях раздача дешевых кредитов не сможет быстро расширить выпуск, но продолжит подстегивать спрос", - считает глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, нужно убрать избыточный спрос, чтобы обезопасить реальные доходы и сбережения граждан от обесценивания и создать условия для более здорового и устойчивого роста экономики. "Избыточный спрос - это рост спроса, который означает не рост потребления, а рост цен. Именно поэтому мы продолжаем цикл повышения ключевой ставки", - подчеркнула глава Банка России.

Ранее в пятницу Банк России восьмой раз подряд повысил ключевую ставку. Она увеличена на один процентный пункт, с 8,5% до 9,5% годовых на фоне высокой инфляции. Банк России не исключает и дальнейшего повышения ключевой ставки, в том числе и с шагом в один процентный пункт.