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Нагиев подтвердил, что станет временным ведущим КВН вместо Маслякова

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    11.02.2022, 16:43
Текст:   Кристина Верховцева

Появилось официальное подтверждение слухов о том, кто станет ведущем КВН, пока Александр Масляков находится на больничном в связи с коронавирусом. На эту роль назначен шоумен и актер Дмитрий Нагиев.

Эту информацию подтвердил РИА Новости сам Нагиев. При этом он отметил, что Александра Васильевича заменить невозможно.

- На время его болезни его заменит несколько ведущих. А я - первый из них, - рассказал актер.

Ранее эту информацию рассказал в СМИ комик Денис Косяков. А редактор КВН Михаил Марфин рассказал, что слухов относительно ведущих циркулирует много, но зрители все узнают, когда передача появится в эфире.

Напомним, 80-летний почти бессменный ведущий Клуба веселых и находчивых заболел коронавирусом в начале февраля. Он сразу отметил, что хоть и пропустит некоторые игры 1/8 финала, без ведущего шоу не останется.

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