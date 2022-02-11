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11.02.2022 13:51
Рубрика: Экономика

Насколько выгоднее станут вклады для россиян после повышения ставки ЦБ

Текст: Георгий Панин
После очередного повышения Центробанком ключевой ставки до 9,5 процента годовых банковские вклады станут еще более привлекательными для россиян.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Сейчас средняя максимальная ставка по вкладам в кредитных организациях из топ-10 выросла до 7,8 процента, по данным Центрального банка РФ. Но это все еще ниже уровня инфляции и пополнять вклады люди не торопятся.

Фото: pixabay.com
Эксперт рассказал, что делать вкладчикам при росте ключевой ставки

"Новый подъем ключевой ставки подтянет за собой и доходность вкладов. Рост может быть минимум на 1 процент, - рассказала "РГ" операционный директор финтех платформы "Фаст Ривер" Ксения Артемьева. - Однако банки с агрессивной маркетинговой стратегией могут повысить доходность вкладов еще больше - до 9,5-10 процентов, чтобы привлечь клиентов. При этом средняя максимальная ставка может закрепиться на уровне 9 процентов. Но и это не предел".

Также, по словам эксперта, если инфляционный разгон продолжится, в будущем доходность вкладов может подрасти еще до 11-12 процентов. Но рекордов 2014 года, считает Ксения Артемьева, когда вкладчикам обещали до 14-15 процентов годовых, мы уже не увидим.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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