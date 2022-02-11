Насколько выгоднее станут вклады для россиян после повышения ставки ЦБ

После очередного повышения Центробанком ключевой ставки до 9,5 процента годовых банковские вклады станут еще более привлекательными для россиян.

Сейчас средняя максимальная ставка по вкладам в кредитных организациях из топ-10 выросла до 7,8 процента, по данным Центрального банка РФ. Но это все еще ниже уровня инфляции и пополнять вклады люди не торопятся.

"Новый подъем ключевой ставки подтянет за собой и доходность вкладов. Рост может быть минимум на 1 процент, - рассказала "РГ" операционный директор финтех платформы "Фаст Ривер" Ксения Артемьева. - Однако банки с агрессивной маркетинговой стратегией могут повысить доходность вкладов еще больше - до 9,5-10 процентов, чтобы привлечь клиентов. При этом средняя максимальная ставка может закрепиться на уровне 9 процентов. Но и это не предел".

Также, по словам эксперта, если инфляционный разгон продолжится, в будущем доходность вкладов может подрасти еще до 11-12 процентов. Но рекордов 2014 года, считает Ксения Артемьева, когда вкладчикам обещали до 14-15 процентов годовых, мы уже не увидим.