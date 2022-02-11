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11.02.2022 17:02
Рубрика: Легковые авто

Названа дата старта продаж в России футуристичного кроссовера Changan

Текст: Андрей Полухин
Кроссовер Changan Uni-K появится в России в конце первого квартала или начале второго. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает сайт "Китайские автомобили".
Фото: Changan Фото: Changan
Фото: Changan

Собеседник издания отметил, что изначально модель планировали предлагать россиянам под заказ. Однако ажиотаж на рынке в целом и спрос на саму модель заставил компанию принять иное решение - Uni-K, как и все предыдущие автомобили, должен быть доступен для покупки во всех автосалонах. Однако для реализации этого плана сроки пришлось несколько сдвинуть. Теперь ориентироваться клиентам нужно на конец первого квартала, а скорее на начало второго.

Фото: www.китайские-автомобили.рф
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Напомним, почему вообще Changan Uni-K заслуживает какое-либо внимание. Это будущий флагман линейки. Его размеры составляют 4856 х 1948 х 1700 мм при колесной базе в 2890 мм. Оснащается машина 2-литровым мотором мощностью 226 л.с. А пару приемистому наддувному двигателю составляет не "робот", а классический "автомат" с преднастроенными режимами работы: Standard, Sport и Eco. Три режима (4WD, Auto и 2WD) и у системы полного привода. А еще машина получила продвинутый адаптивный круиз-контроль.

Фото: Changan
Фото: Пресс-служба Haval
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Футуристичный внешний вид с безрамочной решеткой радиатора и выдвижными ручками дверей хорошо сочетается с технологичным салоном. Команда дизайнеров во главе с известным по работе в Volkswagen и General Motors Бертраном Бахом выдвинула цифровую приборную панель под самое лобовое стекло - и водитель видит ее прямым взглядом, а не через руль. Еще один большой экран - медиасистемы - изящно скошен справа. Из других "фишек" назовем полностью светодиодную оптику, отделанный кожей Nappa салон, премиальную акустику от Sony и "панораму" площадью 1,31 метра. Цена на машину пока неизвестна, но она будет самой дорогой в линейке марки.

- Модель Uni-K, это, своего рода, витрина - пример практической реализации передовых технологий компании, - заявлял ранее руководитель представительства Changan Сунь Цзэцзюнь.

#Changan