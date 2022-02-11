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11.02.2022 06:24
Рубрика: Общество

Названы три продукта, вызывающие необратимые изменения поджелудочной

Текст: Оксана Грибанова

Основной причиной появления проблем с поджелудочной железой "является холестериновый удар". Орган очень чувствителен к содержанию в крови триглицеридов, а потому "обильный прием жирной пищи может спровоцировать как нарушение желчевыделения, так и приступ панкреатита", предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Фото: iStock
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Кроме того, усугубляет проблемы с поджелудочной сочетание жирной пищи с алкоголем и сигаретами. Последние стимулируют реакцию сосудов и вместе с токсическим действием спиртного разрушают клетки железы.

"Финалом застолья служит вишенка на торте, которая наносит сладкий удар по поджелудочной. Ведь кроме пищеварительных ферментов, железа вырабатывает инсулин, регулирующий уровень сахара в крови", - напомнил врач.

Ранее гастроэнтеролог предупредил об опасности использования лукового настоя для лечения болезней желудка.

"Что будет, если пить лук и не использовать нормальное лечение? Гастрит обычный может перейти в атрофический, а там и до рака желудка недалеко", - подчеркнул Сергей Вялов в Instagram.

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