Названы три продукта, вызывающие необратимые изменения поджелудочной

Основной причиной появления проблем с поджелудочной железой "является холестериновый удар". Орган очень чувствителен к содержанию в крови триглицеридов, а потому "обильный прием жирной пищи может спровоцировать как нарушение желчевыделения, так и приступ панкреатита", предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Кроме того, усугубляет проблемы с поджелудочной сочетание жирной пищи с алкоголем и сигаретами. Последние стимулируют реакцию сосудов и вместе с токсическим действием спиртного разрушают клетки железы.

"Финалом застолья служит вишенка на торте, которая наносит сладкий удар по поджелудочной. Ведь кроме пищеварительных ферментов, железа вырабатывает инсулин, регулирующий уровень сахара в крови", - напомнил врач.

Ранее гастроэнтеролог предупредил об опасности использования лукового настоя для лечения болезней желудка.

"Что будет, если пить лук и не использовать нормальное лечение? Гастрит обычный может перейти в атрофический, а там и до рака желудка недалеко", - подчеркнул Сергей Вялов в Instagram.