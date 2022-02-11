Нефть марки Brent стала дороже 95 долларов за баррель впервые с 2014 года

Нефть марки Brent в пятницу вечером продолжила стремительно дорожать в условиях высокой геополитической напряженности в мире. И уже прибила отметку в 95 долларов за баррель.

В ходе вечерних торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года выросла на 4% - до 95,06 долларов за баррель. Эту планку Brent преодолела впервые с октября 2014 года.

Brent дорожает вслед за котировками российской нефти Urals. Ее стоимость поднялась выше 95 долларов за баррель в конце прошлой недели. В последний раз котировки Urals превышали 95 долларов за баррель в сентябре 2014 года.