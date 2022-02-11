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11.02.2022 14:01
Рубрика: Власть

Песков призвал не преувеличивать тему оговорок политиков и дипломатов

Текст: Кира Латухина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что оговорки высокопоставленных политиков - лишь оговорки. Правда, отметил их проблемы с прочтением Минских договоренностей.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Отвечая на вопросы на брифинге о том, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд перепутала Донбасс с Крымом, а глава МИД Великобритании Лиз Трасс отказалась признать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями, Песков призвал "оговорки называть оговорками и надеяться до последнего, что речь идет об оговорках".

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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"Действительно, ведущие лица мировой дипломатии испытывают проблемы с прочтением очень короткого и предельно четкого текста Минского комплекса мер - это очевидно", - также заметил пресс-секретарь президента. "Отсюда оплошности и неточности, которые ведут к концептуальному непониманию происходящего со стороны наших оппонентов. Отсюда неспособность очень квалифицированных высокопоставленных политсоветников глав государств "нормандской четверки" прочитать один и тот же текст и вынести из него одно и то же понимание", - считает он.

"Одна надежда на наших дипломатов, что они проактивно продолжат отстаивать наши интересы и терпеливо объяснять географические, геополитические и иные реалии своим собеседникам", - продолжил Песков.

Когда журналисты заметили, что Москва якобы "вяло" реагирует на оговорки и не шлет ноты, пресс-секретарь президента подчеркнул: "Оговорка оговорке рознь".

"Все-таки все люди, давайте не будем излишне экзальтировать", - призвал он. "Действительно, бывают ситуации, когда речь идет о сознательных оговорках, и тогда российская сторона не хранит молчание, а, наоборот, активно отстаивает свои интересы", - отметил Песков.

Спросили пресс-секретаря президента и о том, почему у Путина оговорок не бывает. "Почему? Бывает, все люди", - возразил он и добавил, что, вероятно, у главы государства не бывает оговорок по серьезным вопросам, а так они есть у всех.

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