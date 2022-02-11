По книге сына Стивена Кинга "Пожарный" снимут сериал

Писатель Джо Хилл и Walden Media начали совместную работу по экранизации произведения писателя. По вышедшей в 2016 году книге "Пожарный" сделают сериал, сообщает The Hollywood Reporter.

По сюжету книги в Америке начинается загадочная эпидемия. Некий заразный грибок сначала вызывает у людей похожие на чешую пятна на коже, а потом и вовсе сжигает носителя во вспышке пламени. Тогда улицы городов начинают патрулировать "пожарные", которые уничтожают всех, у кого замечены "чешуйки дракона".

Подробностей типа даты выхода или платформы, на которой сериал будет показан, пока не сообщается.

Джо Хилл (настоящее имя Джозеф Кинг) - средний ребенок "короля ужасов" Стивена Кинга. Является автором собственных книг - "Завтрак у вдовы", "Последний вздох", "В ловушке", "Маска моего отца", а также написанных в соавторстве с отцом - "Полный газ", "Высокая зеленая трава". Также является автором комиксов Locke & Key, на основе которых был снят одноименный сериал Netflix.