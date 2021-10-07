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Netflix показал трейлер второго сезона сериала "Лок и ключ"

Новости
    07.10.2021, 11:10
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Стриминговый сервис Netflix показал локализованный трейлер второго сезона хоррор-сериала "Лок и ключ" (Locke & Key). Шоу по комиксам Джо Хилла (сын писателя Стивена Кинга) и Габриэля Родригеса выйдет на платформе 22 октября.

Фото: kinopoisk.ru
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В первом сезоне мы познакомились с овдовевшей женщиной, которая после смерти мужа перевезла детей в поместье "Дом Ключей", где вырос их отец. Два брата и сестра узнают, что дом хранит тайну ключей, которые открывают различные возможности, например, путешествовать между дверями, проникать в свой и чужой разум. Также в доме обитает существо, которое охотится за артефактами. В ролике второго сезона показано, что теперь подростки могут сделать свой ключ, а затем наделить его доброй или злой силой.

В ролях: Дэрби Стэнчфилд ("Скандал", "Менталист"), Коннор Джессап ("Американское преступление"), Эмилия Джонс ("Утопия"), Лайсла Де Оливейра ("Никита", "В высокой траве"), Джексон Роберт Скотт ("Оно", "Оно 2").

Сериал уже продлен на третий сезон.

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