Netflix показал трейлер второго сезона сериала "Лок и ключ"

Стриминговый сервис Netflix показал локализованный трейлер второго сезона хоррор-сериала "Лок и ключ" (Locke & Key). Шоу по комиксам Джо Хилла (сын писателя Стивена Кинга) и Габриэля Родригеса выйдет на платформе 22 октября.

В первом сезоне мы познакомились с овдовевшей женщиной, которая после смерти мужа перевезла детей в поместье "Дом Ключей", где вырос их отец. Два брата и сестра узнают, что дом хранит тайну ключей, которые открывают различные возможности, например, путешествовать между дверями, проникать в свой и чужой разум. Также в доме обитает существо, которое охотится за артефактами. В ролике второго сезона показано, что теперь подростки могут сделать свой ключ, а затем наделить его доброй или злой силой.

В ролях: Дэрби Стэнчфилд ("Скандал", "Менталист"), Коннор Джессап ("Американское преступление"), Эмилия Джонс ("Утопия"), Лайсла Де Оливейра ("Никита", "В высокой траве"), Джексон Роберт Скотт ("Оно", "Оно 2").

Сериал уже продлен на третий сезон.