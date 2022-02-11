Почему не все живущие вместе люди заражаются COVID-19 друг от друга

Почему живущие вместе члены семьи не всегда заражаются друг от друга коронавирусом, объяснила заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф Арофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.

Она перечислила ряд факторов. Например, люди могут переболеть бессимптомно и у них высокий титр антител. В последнее время со штаммом "омикрон" таких случаев становится все больше, цитирует Гольцман РИА Новости.

Кроме того, по словам медика, есть определенный процент людей, у которых имеется невосприимчивость к респираторным вирусам, это связано с генетической предрасположенностью. Третий фактор - это степень заразности заболевшего. То есть, человек может болеть, но сам по себе не являться носителем огромного количества вирусов.

При этом Галина Гольцман уточнила, что ситуация, при которой находящиеся в тесном контакте люди не заражаются друг от друга, не нова и естественна для всех инфекционных заболеваний.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог Сеченовского университета Владимир Бекетов рассказал, как облегчить кашель при "омикроне". По его словам, здесь могут помочь увлажнители воздуха. Отмечается, что для нормального функционирования слизистых дома уровень влажности воздуха должен быть более 35-40%.