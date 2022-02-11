Врач рассказал, как облегчить кашель при "омикроне"

Облегчить кашель при заражении "омикрон"-штаммом коронавируса помогут увлажнители воздуха. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог Сеченовского университета Владимир Бекетов.

По его словам, для нормального функционирования слизистых дома уровень влажности воздуха должен быть более 35-40%. Бекетов отмечает, что обеспечить необходимые условия способны бытовые увлажнители.

Кроме того, для облегчения симптомов болезни важно увлажнять и сами слизистые оболочки. В этом могут помочь различные леденцы, пастилки или конфеты для рассасывания. "Они увеличивают слюноотделение, благодаря чему увлажняются верхние дыхательные пути и будут уменьшаться исходящие оттуда кашлевые позывы", - пояснил врач, которого цитирует KP.RU.

Что касается питья, то напитки должны содержать минимальное количество сахара. Особенно полезны вода, чай и отвары трав.

Случаи заражения "омикрон"-штаммом зарегистрированы уже в 84 российских регионах. Единственный субъект, где пока подобных случаев нет, - Чукотский автономный округ.

При этом директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что 90-95% случаев заболеваемости коронавирусом в Москве приходятся на "омикрон".