Оперштаб назвал регион, где пока не выявлены случаи заражения "омикроном"

Случаи заражения "омикрон"-штаммом зарегистрированы в 84 российских регионах. Единственный субъект, где пока нет случаев заражения, - Чукотский автономный округ, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что 90-95% случаев заболеваемости коронавирусом в Москве приходятся на "омикрон". При этом, по данным Роспотребнадзора, в РФ зарегистрированы и случаи заражения более заразным подвидом "омикрона", который относится к линии ВА.2.

По данным центра имени Гамалеи, летальность "омикрон"-штамма в 4-17 раз ниже, чем у других вариантов коронавируса. При этом ученые отмечают высокую степень распространения штамма.