Центр имени Гамалеи сравнил летальность "омикрона" с другими штаммами

Летальность "омикрон"-штамма в 4-17 раз ниже, чем у других вариантов коронавируса. Об этом заявил замглавы центра имени Гамалеи Денис Логунов.

"Количество госпитализаций среди заболевших снижено почти в три раза, по разным цифрам от 2,5 до 3 раз. Это в ЮАР или Англии", - отметил Логунов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Ученый также рассказал об эффективности российской вакцины "Спутник V" в условиях распространения "омикрона". Об этом свидетельствуют испытания, который специалисты центра провели на лабораторных животных. "Мы видим, что животные заболевают, теряют вес, но при этом нулевая летальность у животных", - подчеркнул Логунов.

При этом, по словам ученого, "омикрон" распространяется быстрее других вариантов, поэтому говорить о "легкости" этого штамма нельзя.

Новый штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке. ВОЗ квалифицировала его как "вызывающий беспокойство" и дала ему название "омикрон". Специалисты предполагают, что новый вариант вируса не только серьезно мутировал, но и легче передается от человека человеку, чем штамм "дельта". Сейчас случаи заражения "омикрон"-штаммом зафиксированы в десятках стран, в том числе и в России.