Посол РФ: На переговорах британская сторона "не слушала и не слышала" Лаврова

Британская сторона "не слушала и не слышала" то, что говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Москве с главой МИД Великобритании Лиз Трасс. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью британскому телеканалу.

Ожидалось, что визит Трасс станет блеском британской дипломатии, однако она оперировала ограниченным набором лозунгов и фраз. Это было просто повторение формулировок и слоганов, с которыми Трасс выступает в парламенте, в прессе или в Twitter, и ничего большего.

"Министр вопрос детально объяснял, что происходит, что мы хотим, почему эта ситуация, но британская сторона ни слушала и не слышала того, что мы говорили", - цитирует РИА Новости посла. Это и близко не стояло к диалогу, основанному на взаимном уважении и признании интересов друг друга, а также поиска решений, отметил Келин.

Он подчеркнул, что Россия всегда выступает за диалог и дипломатию, но ультиматумы и жесткие заявления - это тупик. "К сожалению, все больше и больше в этой стране и в США используют такого рода дипломатию", - подчеркнул Келин.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что отправляет главу МИД и министра обороны в Москву, чтобы наладить отношения, однако российская сторона по итогам визита Трасс этого не увидела, заключил Келин.

Напомним, 10 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров принял в Москве свою британскую коллегу Лиз Трасс. Сам Сергей Лавров позже назвал встречу "разговором немого с глухим" и признался, что давно у него не было таких странных переговоров, на которые партнеры приехали с заготовленными тезисами из публичных обвинительных тирад. Между тем в пятницу Москву собирается также посетить министр обороны Британии Бен Уоллес.