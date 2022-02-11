Правительство приняло решение о корректировке бензинового демпфера

Законопроект о корректировке демпфирующего механизма для сдерживания роста цен на моторные топлива на внутреннем рынке одобрен Правительством. Об этом сообщил Статс-секретарь - заместитель Министра Финансов Алексей Сазанов.

По словам Сазанова, решение было принято с целью удержания розничных цен на бензин и дизель в пределах инфляции, так как в текущих макроэкономических условиях из-за соотношения курса рубля и растущих цен на нефть экспорт для нефтяных компаний является более привлекательным, что оказывало давление на цены для потребителей на российском рынке.

Демпфирующий механизм (демпфер) позволяет удерживать оптовые цены на автомобильное топливо значительно ниже европейских. Он рассчитывается от установленных государством базовых (индикативных) цен и компенсирует из бюджета нефтяникам часть недополученной прибыли от экспорта, когда они поставляют бензин и дизель на внутренний рынок. Соответственно, это сдерживает рост розничных цен на АЗС. Сейчас демпфер возвращает 65-68% от недополученной прибыли.

Законопроектом увеличивается размер компенсации нефтекомпаниям разницы между экспортной и индикативной ценой топлива - с 68% до 83% по бензину и с 65% до 83% по дизелю.

Повышение коэффициента компенсации до 83% является достаточным для формирования оптимального соотношения между ценами экспортного паритета, на которые ориентируются нефтяные компании, и ценами реализации в оптовом сегменте. Тем самым будут созданы исчерпывающие экономические стимулы для переориентации необходимых поставок на внутренний рынок, отметил Сазанов.

При этом с 20% до 15% уменьшается допустимый уровень превышения средней оптовой цены дизельного топлива над ее базовой ценой, установленной государством. Если цена будет выше этого уровня, демпфирующая надбавка обнуляется.

За счёт увеличения компенсационных выплат от государства нефтяные компании смогут устанавливать отпускные цены, которые должны обеспечить сохранение динамики цен на заправках для автолюбителей в пределах инфляции в 2022-2024 годах, считают в Минфине.

Общий объем расходов бюджета на предлагаемые корректировки демпфера составит 650,7 млрд рублей на период 2022-2024 год при их вступлении в силу с 1 апреля текущего года (расчёты при цене на нефть 80 долларов за баррель и курсе 74 рубля за доллар).

При этом в Минфине предусмотрели частичную компенсацию (порядка 50%) расходов бюджета за счет корректировки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Это отвечает задаче сохранения стабильности доходов бюджета для исполнения всех расходных обязательств государства, в том числе социальных, подчеркивает Сазанов

НДПИ выплачивается нефтяными компаниями с показателей валовой добычи нефти. Налог рассчитывается в рублях по курсу к доллару, относительно экспортных котировок российской нефти Urals в долларах.