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Рубрика: Власть

Путин: Россия сделает все необходимое для поддержки президента Казахстана

Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Столичный выпуск № 31(8679)
Ситуация в Казахстане вернулась в мирное русло, и Россия сделает все необходимое для поддержки президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, заявил российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров со своим казахстанским коллегой в Кремле.
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Это первая личная встреча лидеров после январских событий в Казахстане, когда акции протеста переросли в массовые погромы и беспорядки. Повестка переговоров была достаточно обширной - новые совместные проекты, военное сотрудничество, поставки вакцины "Спутник Лайт", союзнические отношения.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Путин сообщил о начале поставок "Спутника Лайт" в Казахстан

При встрече лидеры обменялись рукопожатиями, обнялись и заняли места в креслах у камина. "Казахстан стал без всякого преувеличения жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны. Мы встречались с вами перед Новым годом - ничего не предвещало развитие таких событий", - сказал Путин, открывая встречу. Российский лидер констатировал, что сейчас порядок восстановлен. Путин напомнил, что Россия как одна из стран ОДКБ в соответствии с 4-й статьей Договора подставила плечо Казахстану. При этом президент РФ отметил, что главную роль, конечно, сыграло руководство Казахстана, преданное своему делу, присяге и народу Казахстана. Токаев, в свою очередь, выразил благодарность за помощь со стороны миротворческих сил ОДКБ в Казахстане.

Переговоры продлились более 3,5 часа, затем лидеры вышли к журналистам. Владимир Путин снова вернулся к оценкам недавних событий в республике. "Казахстан столкнулся с актом террористической агрессии, совершенном при непосредственном участии деструктивных сил внутри и извне", - подчеркнул президент РФ. Он отметил, что именно благодаря твердой позиции Токаева, решительной поддержке России и всех союзников ОДКБ в самый короткий срок удалось взять ситуацию под контроль и восстановить там порядок. Сейчас жизнь в Казахстане вернулась в спокойное русло. "В обществе всецело поддерживают курс руководства страны на решение масштабных задач, и мы, Россия, со своей стороны будем делать все, чтобы поддержать президента Казахстана", - пообещал Путин.

На переговорах также шла речь о дальнейшем укреплении военного сотрудничества. "Россия продолжит оказывать Казахстану помощь в подготовке военных специалистов в вузах Минобороны России и других силовых ведомств", - сообщил Путин.

Важная часть переговоров - экономические вопросы и совместные проекты. Несмотря на пандемию, товарооборот между странами растет: по итогам прошлого года он достиг 25,6 миллиарда долларов. "Накопленные российские инвестиции в Казахстане составляют 17 миллиардов долларов, а казахстанские в России - 4,6 миллиарда", - отметил Путин.

Россия продолжит оказывать Казахстану помощь в подготовке военных специалистов в вузах Минобороны России и других силовых ведомств

Производство российской вакцины "Cпутник V" на территории Казахстана - пример успешной совместной борьбы стран с пандемией. "Кроме того, начались поставки в Казахстан вакцины "Спутник Лайт", которая может быть использована в том числе в качестве бустера для различных вакцин", - сообщил Путин.

Говоря о международной повестке, российский президент отметил, что по большинству вопросов позиции России и Казахстана совпадают или весьма близки. А Токаев заявил, что Казахстан поддерживает позицию РФ о неделимости безопасности в Евразии. "В конце концов, этот принцип был зафиксирован в декларации, подписанной по итогам астанинского форума ОБСЕ в 2010 году", - сказал он.

В ходе переговоров он также выразил уверенность, что Россия и Казахстан добьются желаемых результатов на пути стратегического взаимодействия. "Казахстан и Россия являются соседями от бога, у нас самая протяженная сухопутная граница в мире, и кроме дружбы, сотрудничества во взаимоотношениях между нашими странами ничего другого быть не может", - заявил президент Казахстана. Он также сказал, что будет лично контролировать реализацию совместных с Россией крупных проектов, оцениваемых более чем в 4,5 млрд долларов.

Тем временем

Москва готовит ответы США и НАТО

Россия готовит ответ в НАТО и Вашингтон по гарантиям безопасности, сообщил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Казахстана.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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"Что касается дальнейших переговоров с нашими европейскими, американскими партнерами, они продолжаются и в открытом, и в закрытом режиме. Мы готовим ответ и в НАТО, и в Вашингтон", - сказал он. Российский лидер добавил, что телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по вопросам безопасности состоится после того, как тот проведет серии консультаций не только в Киеве, но и с европейскими и американскими партнерами.

Владимира Путина также попросили пояснить его фразу "нравится, не нравится - терпи, моя красавица", которую он сказал, комментируя поведение украинских властей в отношении Минских соглашений. Путин подчеркнул, что эти слова не были обращены лично к президенту Украины Владимиру Зеленскому и касалась только того, что договоренности нужно выполнять. "Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности", - сказал президент РФ.

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