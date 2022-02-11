Арестованы все участники нападения на магазин в Подмосковье

Суд арестовал еще двух обвиняемых в нападении на магазин "Пятерочка" в Подмосковье. Решение об аресте принял судья Истринского областного суда.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Хабибулло Мухамадиеву и Зафару Худойкулову.

Ранее Истринский суд арестовал двух других участников нападения. Таким образом, сейчас под арестом находятся все участники резонансного нападения на магазин "Пятерочка" в селе Новопетровское Московской области.

Как ранее сообщалось, нападение было совершено среду, 9 февраля. Обвиняемые избили сотрудников магазина. От ударов погибла кассир "Пятерочки", директор магазина и его супруга госпитализированы.