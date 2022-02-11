Частных инвесторов привлекут к возведению арендных домов для студентов

О разработке дополнительных мер по обеспечению жильем ученых и студентов говорится в перечне поручений президента по итогам совместного заседания Госсовета РФ и Совета при президенте РФ по науке и образованию.

Сейчас общая проблема практически всех вузов и научных организаций - это обеспеченность обучающихся и сотрудников комфортными условиями проживания, в том числе в арендном фонде, по доступным ценам, отмечает Янушкевич. Этот вопрос активно обсуждался на встречах представителей ДОМ.РФ с главами регионов и представителями вузов из Москвы, Воронежа, Иркутска, с Сахалина. Был запущен пилотный проект студенческого арендного жилья с НИУ ВШЭ, сообщает представитель ДОМ.РФ. Временное жилье получили 700 студентов. Также ДОМ.РФ сейчас финансирует строительство современного общежития для института "Сколтех".

"В связи с поручением президента ДОМ.РФ совместно с Минобрнауки сформулирует предложения, которые помогут привлечь к строительству такого жилья частных инвесторов, обеспечив интересы всех сторон, при этом вузы должны будут гарантировать арендную плату за жилые помещения", - рассказала Янушкевич.

Правительство вместе с корпорацией ВЭБ.РФ и региональными властями должно также разработать определение понятия "кампус", условия и порядок их создания и эксплуатации. К 2030 году в стране должно появиться не менее 25 кампусов.

Кроме того, предполагается расширить число получателей социальных выплат на приобретение жилья - в их число включат молодых научных и научно-педагогических работников научных и образовательных организаций высшего образования независимо от их ведомственной принадлежности. Возможность предоставления им выплат будет зависеть от эффективности их научной деятельности. Эти меры поручено принять до 20 июля нынешнего года.

ДОМ.РФ и власти регионов должны представить предложения по созданию дополнительных условий обеспечения постоянным и служебным (арендным) жильем студентов и молодых ученых, "продемонстрировавших высокую эффективность научной деятельности". Кроме того, должны быть сформированы предложения по льготной ипотеке для научных и научно-педагогических работников научных и образовательных организаций высшего образования, их возраст в данном случае не оговаривается.

Сейчас уже есть предложения банков о дополнительной скидке от процентной ставки по ипотечным программам для работников научных организаций в наукоградах, отметили в ДОМ.РФ. Одновременно ДОМ.РФ совместно с Минобрнауки и правительством Новосибирской области разрабатывает концепцию льготной ипотеки для работников научной сферы ("Научная ипотека"). Программа позволит приобрести не только квартиру в новостройке, но и частный дом.