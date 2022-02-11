Обвиняемые в нападении на магазин в Истре признали вину еще по двум эпизодам

СК предъявил обвинение в разбое задержанным четырем приезжим, которые напали на кассира магазина в подмосковной Истре. Сегодня следователь попросил суд отправить их под стражу. В процессе допросов выяснилось, что эти мужчины до "Пятерочки" совершили в регионе еще два разбойных нападений.

Напомним, 9 февраля ночью в магазин вошли мужчины в балаклавах, вооруженные рукоятями от топора. Они напали на директора магазина и ее супруга, а также продавца-кассира. Нападавшие нанесли им множественные удары битами и похитили из кассы 71 тысячу рублей. От полученных телесных повреждений продавец-кассир скончалась на месте, директор магазина и ее супруг госпитализированы.

Выяснилось, что один из нападавших - в прошлом сотрудник этого продуктового магазина, поэтому он был в курсе, кто и когда там работает и как попасть в магазин.

- При изучении обстоятельств нахождения обвиняемых на территории Российской Федерации установлено, что двое из них прибывают в стране нелегально. В этой связи инициировано проведение в контролирующих органах служебной проверки по данному вопросу. В рамках расследования будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за соблюдение миграционного законодательства, - заявила представитель подмосковного СК Ольга Врадий.

Часть похищенного в магазине, в том числе и деньги, нашли во время обысков дома у задержанных.