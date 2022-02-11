Новости

Порядок оплаты труда присяжных будет определять правительство 10:46
Росстат пересмотрел данные по доходам россиян в 2020 году на триллион рублей 10:41
Собянин: Врачи будут посещать москвичей старше 65 лет на дому независимо от тяжести течения COVID-19 10:38
Совфед поддержал кандидатуры на должности региональных прокуроров 10:33
Собянин: Пик заболеваний "омикроном" в Москве прошел 10:32
Обвиняемые в нападении на магазин в Истре признали вину еще по двум эпизодам 10:22
Минск: Во время учения "Союзная решимость" запланированы три пресс-тура 10:14
Собянин сообщил об увеличении с понедельника объемов плановой помощи в поликлиниках 10:13
Экс-глава "Нафтогаза" назвал катастрофой срыв закупок газа Украиной 10:12
Глава ОКР Поздняков: Похоже, что кто-то специально придерживал пробу Валиевой до Олимпиады 10:10
В Минске пройдет концерт, посвященный Федору Шаляпину 10:08
Второй полк "Авангардов" может заступить на дежурство до конца года 10:05
Врач Гинзбург назвал главный продукт для легких в пандемию 09:53
Федерация фигурного катания на коньках России не сомневается в честности Валиевой 09:45
ОКР сделал официальное заявление по делу Камилы Валиевой 09:13
В Павловском Посаде серийный вор ограбил дачные дома 09:08
Посол РФ: Объективных причин для затягивания сертификации "Северного потока-2" нет 09:04
ФАС возбудила дело против "дочки" "Лукойла" из-за цен на бензин 09:00
Сербский депутат Банджур раскритиковал украинского посла за нападки на Россию 08:40
Камила Валиева провела две тренировки на Олимпиаде в Пекине 08:34
Швейцарка Гут-Бехрами выиграла золото в супергиганте 08:11
ЦБ отозвал лицензию у "Консервативного коммерческого банка" 08:06
Хоккеист Каюмов получил травму в матче с Данией 08:05
Абрамченко поручила найти дополнительные средства на кредиты аграриям 08:00
Экономист Сорокина напомнила о выплатах по "старому" пенсионному возрасту 07:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
11.02.2022 10:22
Рубрика: Происшествия

Обвиняемые в нападении на магазин в Истре признали вину еще по двум эпизодам

Текст: Наталья Козлова

СК предъявил обвинение в разбое задержанным четырем приезжим, которые напали на кассира магазина в подмосковной Истре. Сегодня следователь попросил суд отправить их под стражу. В процессе допросов выяснилось, что эти мужчины до "Пятерочки" совершили в регионе еще два разбойных нападений.

Фото: ТАСС
ФСБ: Сеть подпольных торговцев оружием разоблачили в 20 регионах РФ

Напомним, 9 февраля ночью в магазин вошли мужчины в балаклавах, вооруженные рукоятями от топора. Они напали на директора магазина и ее супруга, а также продавца-кассира. Нападавшие нанесли им множественные удары битами и похитили из кассы 71 тысячу рублей. От полученных телесных повреждений продавец-кассир скончалась на месте, директор магазина и ее супруг госпитализированы.

Выяснилось, что один из нападавших - в прошлом сотрудник этого продуктового магазина, поэтому он был в курсе, кто и когда там работает и как попасть в магазин.

- При изучении обстоятельств нахождения обвиняемых на территории Российской Федерации установлено, что двое из них прибывают в стране нелегально. В этой связи инициировано проведение в контролирующих органах служебной проверки по данному вопросу. В рамках расследования будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за соблюдение миграционного законодательства, - заявила представитель подмосковного СК Ольга Врадий.

Часть похищенного в магазине, в том числе и деньги, нашли во время обысков дома у задержанных.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Козак: Надеемся, что у Киева хватит благоразумия не начинать боевые действия
Президент США Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину
ФСБ пресекла деятельность сети подпольных торговцев оружием
Актриса из "Оптимистов" и "Ёлок" Евгения Брик умерла в 40 лет
Посол РФ: На переговорах британская сторона "не слушала и не слышала" Лаврова
Суд продлил Рашкину ограничения и запреты до конца марта
Для нарушителей режима в тюрьмах введут дополнительные ограничения