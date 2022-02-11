В Твери возбудили дело после падения льда на ребенка

В Твери следственные органы СК возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка в результате падения на него наледи.

Напомним, 11 февраля с крыши дома 23 по Волоколамскому проспекту Твери на мальчика 2011 года рождения упали снег и наледь.

- Ребенку были причинены многочисленные телесные повреждения и травмы головы, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью. Мальчик был доставлен в реанимацию детской областной клинической больницы, - рассказала официальный представитель следственного управления СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.

Московский межрайонный следственный отдел Твери возбудил по факту травмирования ребенка уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, услуги ТСЖ по управлению названным многоквартирным домом не отвечали требованиям безопасности, поскольку крыша здания своевременно не очищалась от снега и наледи.