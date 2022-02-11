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11.02.2022 03:46
Рубрика: Общество

На Камчатку привезли первых кречетов для соколиного центра

Текст: Ольга Коваль

В Камчатский край привезли первых кречетов, которые станут обитателями открывшегося в начале февраля Международного центра репродукции и сохранения редких видов птиц хищных пород.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
На Камчатке занялись восстановлением популяции краснокнижных кречетов

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, все 83 особи хорошо перенесли дорогу и уже начали осваивать новый дом.

Напомним, что первый Международный центр репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород (в основном кречетов) находится на территории Мильковского района. Общая площадь центра - 300 гектаров.

Его главной задачей станет восполнение популяции краснокнижных птиц, которая в последние годы заметно сократилась. В перспективе камчатский соколиный центр будет поставлять кречетов в другие регионы для разведения.

Справка "РГ"

Кречет - хищная птица семейства соколиных. Вес взрослого самца достигает одного килограмма, самки - двух. Вид занесен в Красную книгу Камчатки, России и Красный список Международного союза охраны природы. Эти пернатые пользуются большим спросом во многих арабских странах, где их используют для соколиной охоты.

На Камчатке кречет обитает на охраняемых природных территориях: в Кроноцком и Корякском государственных заповедниках.

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