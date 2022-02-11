Найдено тело одного из погибших при крушении Ан-2 на Камчатке

Найдено тело одного из летевших в самолете Ан-2, который упал в Елизовском районе Камчатского края.

"На борту самолета находились два члена экипажа, один из них погиб, местонахождение второго уточняется", - сообщили в региональном главке МЧС РИА Новости.

Предполагается, что второй человек также не мог выжить при крушении.

Сотрудники спецслужб уже прибыли на место происшествия. Они ликвидируют возгорание.

Напомним, что самолет упал в пятницу днем. О случившемся сообщили очевидцы. Ан-2 вез груз в село Тымлат Карагинского муниципального района.