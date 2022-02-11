Власти: При крушении Ан-2 на Камчатке погибли два человека

При падении легкомоторного самолета Ан-2 на Камчатке погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

Воздушное судно, принадлежащее частному лицу, выполняло взлет с необорудованной полосы.

"В нем находились два члена экипажа, по предварительной информации от МЧС, они погибли при падении самолета и пожаре", - сказал Владимир Солодов.

На место ЧП уже прибыли спасатели. Они обследуют местность и устанавливают обстоятельства крушения.

Напомним, что о падении самолета Ан-2 рядом с селом Северные Коряки в Елизовском районе сообщили очевидцы. Воздушное судно выполняло технический рейс, пассажиров на его борту не было.