В Омске поставили драматический спектакль для пассажиров трамвая

Омский Дом актера осуществил необычный проект - спектакль-променад "Следующая остановка", который покажут в трамвае. Здесь вместе с пассажирами по ночному городу едет главный герой. Парень попал в переплет, наломал дров и не знает, что делать.

В течение часа зрители вместе с ним ищут выход из драматической ситуации. А параллельно знакомятся с историей омского трамвая.

- Давай, если все обойдется, погуляем здесь с тобой, - предлагает герой случайной попутчице.

- Давай, - соглашается она.

Сюжет пьесы придумала жительница Краснодара Евгения Карпанина. Сценарий написали ее земляки Екатерина и Алексей Пономаревы. Почему трамвай? Потому что омичи его очень любят, и даже есть сообщество "Омск за трамваи!", поясняют создатели.

Речь идет о молодом человеке, который поссорился с матерью, угнал у друга мотоцикл. Разбился, оказавшись между жизнью и смертью. А душа его витает в странном трамвае. Видимо, для того чтобы собраться с мыслями.

- Это реальная история. У автора пьесы тоже были проблемы с сыном. Он не учился, не ночевал дома, лез на рожон. И она выплеснула это на бумагу, - пояснила инициатор и продюсер проекта Наталья Швирст. - Но мы не даем никаких наставлений. Просто хотим поговорить. Ведь понимания в семье не находят многие дети и взрослые. А все потому, что не поговорили. Возможно, после спектакля наши зрители-пассажиры захотят это сделать.

Виды за окном заменяют им декорации. Сюжет звучит в наушниках. И можно сосредоточиться на своем.

Роли озвучили молодые актеры театра "Галерка". Константин Сабодаж создал для проекта целый 3D-мир из голосов и звуков. Специалисты МП "Электрический транспорт" - проект поддержали.

- Романтический флер здесь не случаен, - считает замначальника по эксплуатации трамвайного депо Светлана Махата. - Людям нравится под стук колес смотреть в окно. Трамвай нетороплив, но не стоит в пробках, не зависит от городского трафика. А его маршруты проходят по милым сердцу закоулкам. Это особая энергетика - не просто едешь, а путешествуешь.

Спектакли будут проходить каждую пятницу, а также дважды - в субботу и воскресенье. Старт - от трамвайного депо.

- Я посоветую посмотреть это друзьям. Здесь есть, о чем подумать и что обсудить, - делятся впечатлениями первые зрители.