ФСБ: Сеть подпольных торговцев оружием разоблачили в 20 регионах РФ

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность 87 жителей в 20 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - отметили в ЦОС.

Из незаконного оборота изъято 274 единицы огнестрельного оружия, среди которых - 4 пулемета, 18 автоматов, 6 пистолет-пулеметов, 127 пистолетов и револьверов, 119 винтовок и карабинов, свыше 17 кг взрывчатых веществ, 11 электродетонаторов, 176 ручных гранат. Пресечена работа 26 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Спецоперация проводилась в январе и феврале в Москве и Московской области, республиках Дагестан, Ингушетия, Крым, Северная Осетия и Саха (Якутия), Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Челябинской и Ярославской областях.