В Петербурге исполнят все симфонии Иоганнеса Брамса

Новости

Власти ДНР сообщили, что ВС Украины перебросили на Донбасс дивизион С-300 11:43
"Поволжского маньяка" обвинили в совершении 32 убийств 11:40
Врач рассказал, как облегчить кашель при "омикроне" 11:39
В России до 15 июля отменят обязательный стаж для ученых, работающих на Севере 11:36
СМИ: Госпитализированную с COVID актрису Зинаиду Кириенко парализовало 11:29
Путин поручил увеличить гранты на исследования под руководством ведущих ученых 11:26
Таможня изъяла элитный алкоголь в Москве на миллион рублей 11:23
Волоколамское шоссе и прилегающие территории благоустроят в Москве в 2022 году 11:21
Новая китайская подлодка попала на видео 11:20
Совфед дал статус ветеранов прокурорам, работавшим в Чечне в 1994-1996 годах 11:19
Андрей Бочкарёв: Миллион "квадратов" недвижимости ввели в Москве с начала года 11:15
Под Новороссийском озеро Абрау затопило дорогу и набережную 11:09
Первое издание "Слова о полку Игореве" продали на торгах за 3,4 миллиона рублей 11:01
Порядок оплаты труда присяжных будет определять правительство 10:46
Росстат пересмотрел данные по доходам россиян в 2020 году на триллион рублей 10:41
Собянин: Врачи будут посещать москвичей старше 65 лет на дому независимо от тяжести течения COVID-19 10:38
Совфед поддержал кандидатуры на должности региональных прокуроров 10:33
Собянин: Пик заболеваний "омикроном" в Москве прошел 10:32
Обвиняемые в нападении на магазин в Истре признали вину еще по двум эпизодам 10:22
Минск: Во время учения "Союзная решимость" запланированы три пресс-тура 10:14
Собянин сообщил об увеличении с понедельника объемов плановой помощи в поликлиниках 10:13
Экс-глава "Нафтогаза" назвал катастрофой срыв закупок газа Украиной 10:12
Глава ОКР Поздняков: Похоже, что кто-то специально придерживал пробу Валиевой до Олимпиады 10:10
В Минске пройдет концерт, посвященный Федору Шаляпину 10:08
Второй полк "Авангардов" может заступить на дежурство до конца года 10:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
11.02.2022 11:14
Рубрика: Культура

В Петербурге исполнят все симфонии Иоганнеса Брамса

Текст: Инесса Суворова (Санкт-Петербург)

В Большом зале Петербургской филармонии за два вечера 11 и 12 февраля прозвучат все симфонии Брамса.

Фото: EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
В Петербурге покажут спектакль с участием Моники Беллуччи

Их исполнит заслуженный коллектив России - академический симфонический оркестр филармонии - под управлением легенды мирового исполнительского искусства, дирижера Элиаху Инбала. Как сообщили в филармонии, в программу первого вечера вошли Первая и Третья симфонии Брамса, а на следующий день прозвучат Вторая и Четвертая.

В эпоху романтизма симфонии Брамса нередко получали от современников упреки в старомодности. Но сегодня они считаются одними из самых совершенных в европейском музыкальном наследии, наряду с симфониями Бетховена, Брукнера, Малера и Шостаковича они составляют основу мирового симфонического репертуара.

Выдающийся израильский дирижер Элиаху Инбала - звезда мирового исполнительского искусства, в прошлом году он отметил свое 85-летие. Многие годы маэстро руководил Симфоническим оркестром Франкфуртского радио, был главным дирижером венецианского театра La Fenice, Чешской филармонии, Токийского столичного симфонического оркестра и Тайбэйского симфонического оркестра.

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Козак: Надеемся, что у Киева хватит благоразумия не начинать боевые действия
Президент США Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину
ФСБ пресекла деятельность сети подпольных торговцев оружием
Актриса из "Оптимистов" и "Ёлок" Евгения Брик умерла в 40 лет
Посол РФ: На переговорах британская сторона "не слушала и не слышала" Лаврова
Где хранятся флаг СССР и глобус Петра I: К юбилею Исторического музея
Как справиться с романом-загадкой Джеймса Джойса