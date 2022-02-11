В Петербурге исполнят все симфонии Иоганнеса Брамса

В Большом зале Петербургской филармонии за два вечера 11 и 12 февраля прозвучат все симфонии Брамса.

Их исполнит заслуженный коллектив России - академический симфонический оркестр филармонии - под управлением легенды мирового исполнительского искусства, дирижера Элиаху Инбала. Как сообщили в филармонии, в программу первого вечера вошли Первая и Третья симфонии Брамса, а на следующий день прозвучат Вторая и Четвертая.

В эпоху романтизма симфонии Брамса нередко получали от современников упреки в старомодности. Но сегодня они считаются одними из самых совершенных в европейском музыкальном наследии, наряду с симфониями Бетховена, Брукнера, Малера и Шостаковича они составляют основу мирового симфонического репертуара.

Выдающийся израильский дирижер Элиаху Инбала - звезда мирового исполнительского искусства, в прошлом году он отметил свое 85-летие. Многие годы маэстро руководил Симфоническим оркестром Франкфуртского радио, был главным дирижером венецианского театра La Fenice, Чешской филармонии, Токийского столичного симфонического оркестра и Тайбэйского симфонического оркестра.