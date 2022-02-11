Белорусский экспорт в Краснодарский край вырос на 15,6 процента

Свыше 80 процентов всех белорусских инвестиций, судя по данным национальной статистики, в минувшем году были направлены субъектам хозяйствования Союзного государства. Поэтому с такой заинтересованностью прошла и очередная встреча министра антимонопольного регулирования и торговли РБ Алексея Богданова с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, информирует БЕЛТА.

Во-первых, подчеркнул глава белорусского министерства, страна заинтересована в поставках российским партнерам продовольствия, пассажирской и аграрной техники. Назвав черноморский край "очень хорошим рынком", он сообщил, что коллеги во время встречи проявили повышенный интерес к поставкам сельскохозяйственной и пассажирской техники. Особенно большая заинтересованность, по его словам, была обращена к электробусам и городской технике. Кроме того, белорусы готовы поставлять в российский регион продовольствие: сыры, мясные изделия, хлебобулочные и кондитерские товары.

По итогам 2021 года, уточнил Богданов, взаимный товарооборот подрос на 14 процентов, составив практически $350 млн, причем белорусский экспорт вырос на 15,6 процента до $250 млн.

По итогам состоявшихся переговоров, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил уверенность в том, что стороны будут "не только расширять горизонты торгово-экономического сотрудничества, но и, наверное, совместно создавать производство с МТЗ". Кроме того, он подтвердил заинтересованность в развитии экологичного пассажирского транспорта, включая автобусы на газомоторном топливе. "Думаю, что все, что мы обсуждали, имеет практическую плоскость реализации", - резюмировал российский гость.