В Крыму назвали наглостью требование Кулебы о войсках РФ на границе

Крымский политолог Руслан Бальбек назвал неслыханной наглостью требование главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о срочном предоставлении информации по численности российских войск на границе.

- Любой дипломат в этом мире знает как аксиому: требовать от другого государства представить информацию военного характера - неслыханная наглость, - заявил Бальбек в комментарии RT. - Так себя ведут лишь те, кто заведомо ищет ссоры, а еще лучше - конфликта. Так потом можно выставить себя обиженным: "Мол, смотрите, не захотели секретные данные предоставить". Кулеба либо прикидывается наивным, либо демонстрирует неуместную наглость.

Бальбек считает, что российские власти на законных основаниях откажут Кулебе в предоставлении стратегической информации, составляющей гостайну. К тому же войска на территории собственной страны Россия может передвигать, как хочет.

- Украинскому дипломату придется смириться с фактом, что внутри страны мы будем двигать войска, как захотим, - резюмировал Бальбек.

Ранее Кулеба потребовал от РФ в течение 48 часов отчета о районах военной деятельности и численности военнослужащих на границе. Причем, ему потребовались не просто цифры, но и информация о конкретных типах вооружений и военной техники. Ранее президент США Джо Байден рекомендовал американским гражданам немедленно покинуть Украину коммерческими авиарейсами.