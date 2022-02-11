В Сочи нашли тело монаха, унесенного течением горной реки

Спасатели ЮРПСО МЧС России, обследовав берега реки Безымянки (приток Псоу), обнаружили тело монаха, которого накануне унесло резким порывом воды. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда.

Как уже писала "РГ", одного из послушников Валаамского Спасо-Преображенского ставропигиального мужского монастыря смыло во время попытки перейти вброд реку Безымянку. Монахи сначала пытались разыскать товарища самостоятельно, но затем обратились за помощью к спасателям.

По сообщению пресс-службы ЮРПСО, накануне сотрудники ведомства проложили тропу к месту происшествия, причем двигаться им пришлось по высокому снегу, а длина маршрута составила около семи километров. А сегодня рано утром, проводя поиск вдоль реки Безымянки, поисковый отряд обнаружил тело мужчины в середине русла реки: в завале из веток и прутьев.

Рельеф и расположение реки в этом месте такие, что подобраться к телу не получилось даже в гидрокостюмах. Сейчас спасатели наводят навесную переправу, чтобы эвакуировать тело из завала посреди реки на берег. После этого погибшего пронесут по уже проложенной тропе в поселок Аибга, а затем передадут представителям Следственного комитета России для установления личности.

По рассказам местных жителей, обычно река Безымянка очень немноговодная и ее можно перейти, едва намочив ноги, но накануне из-за обильных дождей уровень воды резко поднялся, достигнув отметки в 1,5 метра, что и привело к неожиданной трагедии.