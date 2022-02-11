У самолета Екатеринбург - Сочи не запустился двигатель

Рейс U6321, который должен был вылететь из Екатеринбурга в Сочи, откладывается.

"Самолет вернулся на стоянку по причине незапуска двигателя", - сообщили в пресс-службе "Уральских авиалиний".

Пассажиры, которые должны были отправиться на курорт, пока находятся в здании аэропорта Кольцово. Их обеспечат всем необходимым. Неполадку обещают устранить в течение полутора-двух часов.

Напомним, в среду борт также вылетел в Сочи с опозданием из-за технической неисправности двигателя, которую обнаружили при запуске. Пассажиров отправили к морю на резервном судне.