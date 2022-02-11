Рейтинг самых надежных авто в мире: лидер удивил. Toyota даже не в тройке

Компания J.D. Power, занимающаяся исследованием потребительской удовлетворённости в США, составила список самых надёжных автомобилей. Самое удивительное, что на первом месте не американский и не японский бренды, а корейский Kia.

Так, на сто машин, по данным агентства, приходится 145 поломок. Чуть отстаёт Buick - 147 ремонтов. Следующие две строчки - опять корейцы: Hyundai (148 поломок) и премиальный суббренд компании Genesis (155). Для тех, кому небезразлична Toyota: бренд на пятом месте списка с показателем 158, за ней идёт Lexus - 159.

На первом месте конца списка расположился Range Rover - 284 поломки на сотню авто бренда. Также не блещут надёжностью Ram (266), Volvo (256), Alfa Romeo (245) и Acura (244).

В J.D. Power отметили, что у премиум-авто надёжность меньше, чем у авто сегмента масс-маркет - 204 против 190 поломок. На это есть две причины: дорогие модели, как правило, оснащены большим количеством электроники, которая выходит из строя, и увеличение качества автомобилей, представляющих массовый сегмент.

Самой надёжной моделью в сегменте компактных авто признана Toyota Corolla, в классе компакт-каров премиум-класса - BMW 4 Series, лидером надёжности среди компактных спорткаров стала Mazda MX-5 Miata.

Олицетворением надёжности в среднеразмерном сегменте стала Hyundai Sonata, в сегменте больших авто - Chevrolet Impala.

Среди кроссоверов и внедорожников самыми надёжными признаны Lexus NX, Buick Envision, Chevrolet Suburban, Lexus RX, Hyundai Santa Fe, Lexus US, Buick Encore, Kia Sorento, Porsche Cayenne.

Лидеры сегмента пикапов: Chevrolet Silverado HD, Toyota Tundra, Nissan Frontier.