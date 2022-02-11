Reuters: Президент Франции Макрон отказался делать тест на COVID-19 в Москве

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время недавнего визита в Россию отказался сдать анализ на коронавирусную инфекцию. Об этом пишет агентство Reuters.

Источник в Елисейском дворце рассказал, что у политика был выбор: сделать ПЦР-тест в Москве и приблизиться к президенту РФ Владимиру Путину, либо не делать и соблюдать социальную дистанцию. Макрон выбрал второй вариант.

"Мы понимали, что отказ будет означать отсутствие рукопожатий и этот длинный стол", - добавил собеседник агентства.

В то же время еще один источник сообщил, что Макрон сдал биоматериал во Франции, перед вылетом в Москву.