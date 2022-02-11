Шойгу: Напряжение в Европе возрастает не по вине России

Обстановка в Европе становится напряженнее, и не вина России, что это происходит, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим британским коллегой Беном Уоллесом.

По словам Шойгу, в России не совсем и не всегда понимают причины нагнетания этой напряженности. "Но тем не менее видим, что она растет", - сказал российский министр.

По словам Шойгу, в ходе встречи глав минобороны удастся обсудить актуальные вопросы снижения этой напряженности. Кроме того, Шойгу отметил, что на встрече также будут обсуждаться российские предложения США и НАТО по обеспечению безопасности в Европе. Эти предложения были отправлены в декабре, ответ на них был получен в январе. "Сейчас это все рассмотрено. Думаю, что в ближайшее время наш ответ также последует", - сказал Шойгу.