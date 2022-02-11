Шойгу объяснил британскому коллеге риски накачивания оружием отдельных стран

В пятницу на встрече в Москве с британским коллегой Беном Уоллесом министр обороны РФ Сергей Шойгу напомнил о печальном опыте накачивания оружием отдельных государств. Разговор на эту тему шел в связи с массовыми поставками Западом различного боевого арсенала на Украину.

"Напомню, что в Афганистане не так давно было оставлено оружия почти на 80 миллиардов долларов. Если говорить о "Джавелинах", противотанковых установках, то их было оставлено больше 100 в Афганистане. Если говорить о ПЗРК для борьбы с авиационными средствами, то их было оставлено больше 150", - сказал Шойгу.

Он уверен, что все это, безусловно, представляет сегодня угрозу. Особенно, учитывая тот факт, что только за последнее время количество бойцов запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ увеличилось в Афганистане вдвое. "И нам трудно понять, куда и в какие руки попадет это оружие. Нам бы не хотелось, чтобы эта тема уходила на второй план. Как и тема беженцев из Афганистана. Как и тема наркотрафика из Афганистана", - подчеркнул министр обороны России.