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11 февраля 2022 г.

Постановление правительства Тюменской области от 11 февраля 2022 года № 50-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

Дата подписания 11 февраля 2022 г.
Опубликован 11 февраля 2022 г.
Вступает в силу 14 февраля 2022 г.

Документ является поправкой к

Постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года № 120-п "О введении режима повышенной готовности"

1. В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

пункты 24, 25 изложить в следующей редакции:

"24. Приостановить с 14 февраля по 19 февраля 2022 года:

- реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в 1-11 (12) классах в зданиях государственных и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городских округов город Тюмень, город Тобольск, город Ишим, Тюменского муниципального района;

- реализацию образовательных программ среднего профессионального образования, программ профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных программ, а также программ спортивной подготовки в зданиях всех государственных и муниципальных образовательных, физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих свою деятельность в Тюменской области, за исключением тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд Тюменской области, членов спортивных сборных команд Российской Федерации, проходящих спортивную подготовку.

25. Органам местного самоуправления муниципальных образований Тюменской области, Департаменту образования и науки Тюменской области, Департаменту культуры Тюменской области, Департаменту физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области обеспечить с 14 февраля по 19 февраля 2022 года реализацию образовательных программ, а также программ спортивной подготовки в соответствии с решением, указанным в пункте 24 настоящего постановления.

Реализацию образовательных программ, программ спортивной подготовки, приостановленную в соответствии с пунктом 24 настоящего постановления, осуществлять с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными правовыми актами образовательных организаций.

Органам местного самоуправления городских округов город Тюмень, город Тобольск, город Ишим, Тюменского муниципального района, Департаменту образования и науки Тюменской области обеспечить с 14 февраля по 19 февраля 2022 года в общеобразовательных организациях, финансируемых из областного и (или) местных бюджетов, выдачу продуктовых наборов обучающимся в 1-11 (12) классах из малоимущих семей и (или) получивших государственную социальную помощь, а также обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Выдачу продуктовых наборов осуществлять за счет средств соответствующих бюджетов на обеспечение питанием обучающихся исходя из размера расходов на питание одного обучающегося в день по категориям обучающихся, определенного органами, осуществляющими функции учредителей общеобразовательных организаций, в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п "Об утверждении Положения об обеспечении питанием обучающихся государственных и муниципальных организаций, расположенных в Тюменской области".".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 14 февраля 2022 года.

Губернатор области А.В.Моор



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