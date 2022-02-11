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Умер французский актер Андре Вильм

Новости
    11.02.2022, 11:24
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

9 февраля в госпитале в Париже скончался французский актер театра, кино и ТВ, режиссер Андре Вильм.

Как сообщает La Croix, любимый актер Аки Каурисмяки, неоднократно появлявшийся в его картинах, скончался на 75-м году жизни. Что подтвердил агент артиста. Причину семья Вильма афишировать не стала.

Андре Вильм родился в 1947 году в Страсбурге. В театре дебютировал в 1975 году. Работал на подмостках родного города, в Нантере, Ницце, Париже ("Одеон", "Театр де ла Вилль", "Комеди Франсэз").

Сниматься начал несколькими годами ранее - с телефильмов. В послужном списке - не менее ста проектов: "Надо убить Биргит Хаас", "Таксист", "Поле чести", "Бунт детей", "Мария Кюри", "Ад" Шаброля, картины Каурисмяки "Жизнь богемы", "Ленинградские ковбои встречают Моисея", "Юха", "Гавр", "По ту сторону надежды".

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