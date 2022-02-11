В Германии пьяный дальнобойщик протаранил более 30 автомобилей

Пьяный дальнобойщик из Турции устроил в немецком городе Нюрнберг масштабное ДТП. Он протаранил свыше 30 припаркованных на улице автомобилей, что спровоцировало крупный пожар.

Виновник масштабной аварии - 50-летний водитель из Турции. Будучи в нетрезвом виде, он сначала проехал на красный свет и врезался в стоявшую на перекрестке легковушку. Женщина, сидевшая за рулем, к счастью получила лишь легкие травмы.

Затем водитель грузовика продолжил движение. По информации InFranken.de, он прижал к стенам домов свыше 30 припаркованных на улице Фюртер автомобилей. Некоторые из них тут же загорелись. Пламя перекинулось на фасад соседнего здания. Жильцов пришлось срочно эвакуировать. Есть опасения, что дом больше непригоден для проживания.

Спасатели с трудом эвакуировали помятый грузовик, сначала им пришлось вырезать 26 деталей из полуприцепа. Очевидцы говорят, что авария чудом обошлась без жертв.

Сейчас виновник аварии находится под следствием. В его крови найдено 2 промилле алкоголя. По поводу предъявляемых обвинений он, в основном, хранит молчание, говорят в полиции: водитель лишь признал, что управлял грузовиком и перед этим употреблял алкоголь. Ему может грозить более 5 лет тюрьмы. Точную сумму ущерба, который причинил водитель, пока не подсчитали.