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11.02.2022 08:53
Рубрика: Экономика

В Ростуризме отрицают возможность роста цен на туры из-за нового закона

Текст: Евгений Гайва
Новый закон о туризме не приведет к росту цен на туры на 20%, заявили в Ростуризме. Разработанный ведомством законопроект ранее раскритиковали в турсообществе.

"Предложения, которые содержатся в проекте нового закона о туризме, не приведут к росту цен на туры, поскольку себестоимость туристических услуг не изменится. При этом законопроект многократно увеличивает защищенность средств туристов", - сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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Она пояснила, что новой финансовой нагрузки на турбизнес закон не создает. Напротив, предлагается освободить действующих туроператоров от необходимости страховать свою ответственность.

Как ранее писала "РГ", представители туриндустрии заявили, что после принятия нового закона о туризме туры могут подорожать минимум на 20%, а небольшие туроператоры в регионах уйдут с рынка.

Критика была высказана в ходе общественного обсуждения законопроекта, завершившегося 2 февраля.

По мнению турбизнеса, к росту цен приведет новое понятие турпродукта из-за снижения конкуренции и ухода с рынка региональных туроператоров. Ростуризм предлагает считать турпродуктом не перевозку и размещение туриста, как сейчас, а комплекс услуг, включающих размещение в гостинице, а также еще хотя бы одну услугу, например, перевозку туристов к месту отдыха, трансфер в отель, экскурсии. А в этом случае туроператором может стать любая гостиница, которая предоставляет трансфер или экскурсии. Но по законопроекту размер финобеспечения ответственности для туроператоров внутреннего и въездного туризма вырастет в 50 раз - с 500 тысяч рублей до 25 млн рублей. Эти расходы и повысят стоимость турпродукта. При этом туроператоры могут перейти в нелегальную деятельность, указывали в Ассоциации "Турпомощь".

В Ростуризме на направленный ранее запрос о доработке документа с учетом поступивших замечаний не ответили.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Развитие туризма в России

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