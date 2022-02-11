ВКС России перехватили самолет условного противника на учениях в Беларуси

Профессиональное мастерство и слаженность в боевом строю продемонстрировали российские истребители Су-35с, уничтожив в на учениях "Союзная решимость-2022" в Беларуси условного воздушного нарушителя, сообщили в Минобороны РБ.

По легенде учений, боевые расчеты ПВО Восточного военного округа во время боевого дежурства в составе Единой региональной системы ПВО Союзного государства обнаружили приближающуюся условную воздушную цель, не отвечающую на запросы. "Для ее перехвата по команде "Воздух" были подняты дежурные истребители. После взлета российские летчики выполнили захват и условное уничтожение воздушной цели, а также отработали задачи воздушного патрулирования вдоль границы Союзного государства", - пояснили в министерстве.

Как уже информировал "СОЮЗ", накануне Россия и Беларусь начали совместные маневры "Союзная решимость-2022", которые продлятся до 20 февраля. Для участия в совместных маневрах в Беларусь прибыли подразделения Восточного военного округа со штатным вооружением.

В Москве и Минске подтвердили, что российские военные после учений вернутся в пункты постоянной дислокации.