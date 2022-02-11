Врач Серебрянский перечислил болезни, которые могут появиться после COVID-19

Коронавирус ослабляет нервную систему человека и иммунитет. В итоге могут обостриться, например, аутоиммунные заболевания.

Также при COVID-19 могут перейти в хроническую форму ревматологические болезни и заболевания бронхолегочного аппарата. SARS-CoV-2 влияет и на сердечно-сосудистую систему человека. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский.

Он добавил, что снизить риск заражения коронавирусной инфекцией и избежать тяжелого COVID-19 поможет вакцинация.

Ранее в Роспотребназдоре отметили, что после штамма "омикрон" реже бывают тромбозы, устойчивые сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные нарушения. А у тех, кто сделал прививку, постковидный синдром встречается еще реже. У молодых пациентов последствий нет совсем. У людей постарше какое-то время сохраняются кашель, слабость, быстрая утомляемость на работе.